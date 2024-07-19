Україна

Місце проблемного Дніпра-1 може посісти один із чотирьох клубів Першої ліги.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті опублікував заяву, в якій підтвердив готовність поборотися за місце в українській Прем'єр-лізі на сезон-2024/25.

Раніше харків'яни отримали лист від УПЛ та ПФЛ, в якому було описано ситуацію із проблемним Дніпром-1, який, швидше за все, не вийде на старт майбутнього сезону.

У зв'язку з цим було запропоновано провести міні-турнір із чотирьох команд Першої ліги – Металіст 1925, Минай, Лівий берег та Епіцентр.

"Якщо дійсно місце Дніпра-1 в УПЛ стане вакантним, на нашу думку, буде справедливо, якщо саме ці чотири команди його розіграють. Проте у всіх сторін, на жаль, залишається обмаль часу щодо усіх складових: підготовки команд до цього турніру, його організації, старту нового сезону. Тому всі зацікавлені сторони мають проявити свої найкращі якості й не затягувати з відповідями, як ми вже, на жаль, це спостерігаємо. Щоб всі деталі були як можна швидше узгоджені та команди могли зосередитися на спортивній складовій, а не кабінетній. Та на футбольному полі розіграти місце в УПЛ", — сказав генеральний директор клубу Андрій Недєлін.

Також за інформацією харків'ян, не всі з чотирьох клубів дали свої відповіді УПЛ та ПФЛ щодо міні-турніру.

Раніше УАФ відреєструвала на лист УПЛ про ситуацію із Дніпром-1.