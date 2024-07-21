Команда готується до старту в УПЛ.
Віталій Вернидуб, Кривбас
21 липня 2024, 16:17
Тренер криворізького Кривбасу Віталій Вернидуб висловився перед початком нового сезону в УПЛ.
"Команда виходить на свій пік. Потихеньку відходимо від навантажень, та вже розпочали підготовку до перших суперників у сезоні. Це дуже важливо. Всі наші суперники в новому сезоні будуть вмотивовані, щоб дати Кривбасу опір, бронзовому призеру УПЛ", — сказав Вернидуб.
Кривбас проведе перший матч в УПЛ 3 серпня проти Чорноморця. Початок матчу о 18:00.