Україна

Команда готується до старту в УПЛ.

Тренер криворізького Кривбасу Віталій Вернидуб висловився перед початком нового сезону в УПЛ.

"Команда виходить на свій пік. Потихеньку відходимо від навантажень, та вже розпочали підготовку до перших суперників у сезоні. Це дуже важливо. Всі наші суперники в новому сезоні будуть вмотивовані, щоб дати Кривбасу опір, бронзовому призеру УПЛ", — сказав Вернидуб.

Кривбас проведе перший матч в УПЛ 3 серпня проти Чорноморця. Початок матчу о 18:00.