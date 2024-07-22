Україна

Команда готується до старту нової кампанії.

Захисник Шахтаря Іраклі Азаров розповів про товариський поєдинок з Іпсвічем (0:1) та подальші плани.

"Чудова гра для нас, ми створювали моменти, і в епізоді з Траоре офсайду не було. Ми добре зіграли, проте фізично ще не готові на всі 100 відсотків. Попереду спаринги з Динамо (Загреб), підготуємося та в гарній формі підійдемо до початку сезону.

На мою думку, ми контролювали перший тайм і не мали програвати, тим паче один удар – один гол. Але таке іноді трапляється. У майбутньому виправимо це.

Іпсвіч – чудова команда, що перебуває на етапі підготовки до нового сезону, і я бажаю їй успіхів у майбутньому.

Поле було не в ідеальному стані, проте не шукаю в цьому виправдань. Усе було добре для нас, ми володіли ініціативою, але не скористалися цим. Як уже казав, це футбол, таке стається. У майбутньому виправимося", — сказав Азаров.