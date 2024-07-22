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Football.ua зібрав для вас головні зміни клубної прописки футболістами за останній тиждень (15.07.2024 — 21.07.2024).

Літня трансферна кампанія 2024 року в самому розпалі. Минулий тиждень подарував нам ряд цікавих переходів. Football.ua зібрав для вас добірку найцікавіших десяти з них.

*суми трансферів за версією transfermarkt

Вік: 18

Громадянство: Франція

Позиція: захисник

Вартість: 62+8 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року (з опцією продовження на сезон)

Дуже довго цього центрбека пов'язували з мадридським Реалом, проте там він так і не опинився, зробивши вибір на користь Манчестер Юнайтед. Йоро — вихованець Лілля, клубу, якому не звикати заробляти чималі кошти на продажах своїх гравців представникам АПЛ.

Більше грошей французький колектив отримав лише від Наполі за нападника Віктора Осімгена (77,5 млн євро) та від Арсеналу за нападника Ніколя Пепе (80). Сам Йоро ввійшов до топ-10 найдорожчих виконавців на своїй позиції, посівши восьму сходинку. Цікаво, що в цій десятці тепер аж троє гравців, які поповнили склад саме МЮ (окрім Йоро — Лісандро Мартінес і Гаррі Магвайр).

За плечима Лені 60 матчів за Лілль у всіх турнірах із 3 голами та 1 асистом. Також на його рахунку 4 поєдинки за збірну Франції U-21.

Вік: 20

Громадянство: Бразилія

Позиція: нападник

Вартість: 25+15 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року

Цей трансфер навряд чи когось здивував. Привернути до себе увагу грандів правий вінгер зумів у Жироні, яку протягом сезону-2023/24 представляв на правах оренди з Труа. Обидва клуби напряму пов'язані з Манчестер Сіті через City Football Group. Перші чутки щодо майбутнього переходу Савіо до "містян" з'явилися ще в лютому.

Під час попередньої кампанії ексодноклубник українців Артема Довбика та Віктора Циганкова відзначився 11 голами та 10 асистами в 41 матчі за колектив Мічела в усіх турнірах. Бразилець був важливою складовою успіху каталонського клубу у вигляді історичного виходу до Ліги чемпіонів УЄФА. На рахунку нападника 1 результативний удар та 1 гольова передача за збірну Бразилії у 7 поєдинках.

Савіо — шосте найдорожче підписання Манчестер Сіті серед гравців U-20. З урахуванням бонусів, він може піднятися на третю сходинку цього рейтингу.

Вік: 22

Громадянство: Англія

Позиція: нападник

Вартість: 26+5 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року

Скандальний вихованець манкуніанців все ж залишив свій рідний клуб. Цього разу вже повноцінно. Чутки щодо того, що правий вінгер може отримати другий шанс у Манчестері принаймні на деякий час точно залишаться чутками.

Незважаючи на всі життєві складнощі, які Мейсон пройшов до цього, орендний сезон-2023/24 у Хетафе був для нього досить успішним. У 36 матчах він відзначився 10 голами та 6 асистами, а також був визнаний найкращим гравцем клубу в ході тієї кампанії.

Цікаво, що перехід до Марселя міг зірватися через позицію мера міста, але її в клубі все ж проігнорували. Побачимо

Вік: 28

Громадянство: Гвінея

Позиція: нападник

Вартість: 18 млн €

Контракт: до 30 червня 2028 року

Під загрозою зриву був і перехід центрфорварда Штутгарта до дортмундської Боруссії. Трансфер затримався приблизно на тиждень через виявлену в Гірассі травму. Після додаткових обстежень у клубі все ж прийняли остаточне рішення придбати гравця.

Серу — одна з головних, якщо не головна причина успіху "швабів" у сезоні-2023/24. Його 28 голів і 2 асисти в 28 матчах Бундесліги допомогли колективу Себастьяна Генесса дістатися Ліги чемпіонів УЄФА. Гвінеєць побив кілька рекордів і став другим найкращим бомбардиром чемпіонату Німеччини, поступившись лише нападнику Баварії Гаррі Кейну.

Гірассі став лише другим придбанням "чорно-жовтих" за це літо. Першим був ексзахисник того ж Штутгарта Вальдемар Антон.

Вік: 31

Громадянство: Іспанія

Позиція: нападник

Вартість: 13 млн €

Контракт: до 30 червня 2028 року (з опцією продовження на сезон)

"Россонері" відшукали хорошу заміну досвідченому центрфорварду Олів'є Жиру, який вирушив до МЛС (Лос-Анджелес). Чемпіон Європи-2024 в якості капітана збірної Іспанії Мората має досвід виступів у Серії А (130 матчів за Ювентус), що теж є плюсом.

Сезон-2023/24 був для Альваро найбільш результативним у кар'єрі. В 48 матчах за "матрацників" у всіх турнірах він відзначився 21 голом і 5 асистами. Щоправда, колективу Дієго Сімеоне це не надто допомогло, адже мадридці фінішували лише на 4 місці Ла Ліги, а в чвертьфіналі плей-оф ЛЧ зазнали поразки від Боруссії (Дортмунд).

Очевидно, що іспанець буде основним вибором Паулу Фонсеки на позиції центрального нападника. Вболівальники мають чимало претензій до Морати з приводу реалізації моментів, тож побачимо, наскільки йому вдасться замінити доволі ефективного француза Жиру, який у трьох поспіль сезонах чемпіонату Італії записав на свій рахунок 11+ голів.

Вік: 23

Громадянство: Грузія

Позиція: нападник

Вартість: 18,5 млн €

Контракт: до 30 червня 2028 року

У сезоні-2022/23 центрфорвард став найкращим бомбардиром Ліги 2 з Мецом, відзначившись 23 голами в 37 матчах турніру. Таким чином, Жорж заробив на підвищення до Аякса, але там він провалився, взявши участь лише в 9 матчах (без рез. дій) першої половини попередньої кампанії.

Взимку 2024 року Мец повернув Мікаутадзе на правах оренди, на що він відповів 14 результативними ударами та 4 асистами в 22 поєдинках. У підсумку, французький клуб викупив грузина, але в ньому Мікаутадзе не затримався. На Євро-2024 він вдало зарекомендував себе в складі збірної Грузії, найбільше зацікавивши Монако. Однак, Жорж усе ж зробив вибір на користь Ліона.

Це зовсім не дивно, адже він народився в цьому місті та навіть перебував в академії "олімпійців" протягом семи років (2008-2015).

Вік: 35

Громадянство: Габон

Позиція: нападник

Вартість: 9 млн €

Контракт: до 30 червня 2026 року

Ще одна зірка перебралася до чемпіонату Саудівської Аравії. Вся професійна кар'єра центрфорварда проходила в Європі, де він встиг пограти за Діжон, Лілль, Монако, Сент-Етьєн, Боруссію (Дортмунд), Арсенал, Барселону, Челсі та Марсель.

Перший та, як виявилося, останній сезон (2023/24) у складі "провансальців" був для Обамеянга доволі успішним. У 51 матчі він відзначився 30 голами та 11 асистами, ставши найкращим бомбардиром Ліги Європи УЄФА (10г).

Аль-Кадсія дуже серйозно підсилилася після повернення до "еліти" саудівського футболу. У клубі з Ель-Хубара П'єр-Емерік приєднався до голкіпера Куна Кастельса, захисника Начо Фернандеса та півзахисника Найтана Нандеса, які теж перебралися туди влітку.

Вік: 36

Громадянство: Хорватія

Позиція: півзахисник

Вартість: безкоштовно (вільний агент)

Контракт: до 30 червня 2025 року (з опцією продовження на сезон)

Однак, зірки не тільки поповнюють чемпіонат Саудівської Аравії, але й деколи його залишають. Центральний півзахисник Ракітич перебрався туди лише взимку 2024 року, протримавшись в Аш-Шабабі трохи менше шести місяців. Після відходу з Севільї, яку він представляв протягом останніх 3,5 років, хорват узяв участь лише у 8 матчах саудівського чемпіонату, записавши на свій рахунок 1 гол та 1 асист.

Ще під час зимового трансферного вікна-2024 Хайдук посилився досвідченими півзахисником Іваном Перішичем і нападником Ніколою Каліничем. Ці підписання, щоправда, не допомогли сплітському клубу перервати чемпіонську гегемонію Динамо (Загреб). Калінич кар'єру вже завершив, колектив очолив Дженнаро Гаттузо, а в центрі поля тепер є Ракітич, та чи допоможе це Хайдуку — головне питання.

Враховуючи умовну тенденцію на повернення зіркових хорватів на батьківщину, хто знає, можливо, в наступному сезоні до рідного Динамо з Реала повернеться півзахисник Лука Модрич і ми знову побачимо його з Іваном дуель на полі.

Вік: 27

Громадянство: Франція

Позиція: нападник

Вартість: 20 млн €

Контракт: до 30 червня 2029 року

Після придбання захисника того ж Ренна Жанюеля Белосяна та півзахисника Жирони Алейша Гарсії "фармацевти" вирішили посилити й атакуючу ланку. Тер'є — другий вихованець Лілля в цій підбірці.

Попередній сезон був для лівого вінгера далеко не найвдалішим у кар'єрі. В 35 матчах він відзначився лише 13 результативними діями (9 голів і 4 асисти).

Мартен також може зіграти на позиції центрального нападника. Так чи інакше, цей виконавець буде корисною опцією команди Хабі Алонсо, на яку чекає участь у Лізі чемпіонів УЄФА.

Вік:

Громадянство: Франція

Позиція: нападник

Вартість: безкоштовно (оренда)

Контракт: до 30 червня 2025 року

У Ньюкасл Юнайтед (2019-2023) цей лівий вінгер привернув до себе увагу вболівальників, виконуючи різноманітні ефектні фінти. Очікувано, такий гравець знадобився представнику чемпіонату Саудівської Аравії під час першого серйозного трансферного вікна для місцевих клубів влітку 2023-го.

Однак, після не надто вдалого сезону в Аль-Ахлі Сен-Максімен повертається до Європи (ну, майже). Цей перехід навряд чи був би цікавим, якби не фактор Жозе Моурінью, призначеного на посаду головного тренера Фенербахче ще на початку червня.

Цікаво буде поспостерігати, чи зуміє легендарний португальський спеціаліст реанімувати кар'єру Аллана. У сезоні-2023/24 француз відзначився лише 4 голами та 10 асистами в 31 матчі за Аль-Ахлі.