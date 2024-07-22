Україна

Футболіст прокоментував перемогу над Італією.

Півзахисник збірної України U-19 Геннадій Синчук прокоментував перемогу команди над Італією (3:2) в 3-му турі групової стадії Євро-2024 U-19 та висловився про свій гол.

"Думав, що перебуваю в офсайді. Не вірив, що забив. Гратимемо і проти Франції, і проти Іспанії. Тому що ми Україна, в нас козацький драйв і козацький дух", – сказав Синчук.

Наступний матч збірна України U-19 проведе 25 липня, о 21:00.

Раніше результат матчу проти Італії прокоментував Дмитро Михайленко.