Україна

Відбулася ціла низка спарингів за участю клубів УПЛ.

Сьогодні, 23 липня, відбулася низка товариських поєдинків, у яких взяли участь клуби української Прем'єр-ліги.

У першій зустрічі Кривбас поступився турецькому Різеспору з рахунком 3:4.

У складі криворіжців голами відзначилися Єгор Твердохліб, Олег Кожушко та Дмитро Хомченовський. У турків забиті м'ячі на рахунку Мухаммета Таха Шахіна, Дала Варешановича та Алі Соуе, який оформив дубль.

Кривбас — Різеспор 3:4

Голи: Твердохліб, 5, Кожушко, 82, Хомченовський, 86 — Шахін, 15, Соуе, 39, 62, Варешанович, 78.

У другій зустрічі рівненський Верес обіграв київський Локомотив із Другої ліги з рахунком 3:1.

Перемогу команді Олега Шандрука забезпечили результативні удари Степанюка, Гайдучика та Годі.

Локомотив — Верес 1:3

Голи: Степанюк, Гайдучик, Годя.

Верес (стартовий склад): Ющишин — Морозко, Мельник, Гончаренко, Сміян, Яго, Кучеров, В.Шарай, Дахновський, Степанюк, Мрвальєвич.

У третьому спарингу луганська Зоря обіграла саудівський Аль-Таавун з рахунком 2:0.

У складі луганської команди голами відзначилися Башич та Горбач, які забили у другому таймі.

Зоря — Аль-Таавун 2:0

Голи: Башич, 59, Горбач, 73.

Зоря: Турбаєвський (Сапутін, 46), Джордан, Ескінья, Вантух, Тронтель, Башич, Дришлюк (Хахльов, 68), Яцик (Волошин, 68), Кирюханцев (Жуніньо, 68), Антюх (Беніто, 71), Герреро (Горбач, 63).

У ще одному контрольному матчі столична Оболонь була сильнішою за Чернігів з рахунком 2:1.

Чернігів відкрив рахунок вже на другій хвилині зусиллями Порохні, але через три хвилини Тарануха зрівняв цифри на табло. Перемогу "пивоварам" приніс гол Вишневського на 81 хвилині.

Оболонь – Чернігів 2:1

Голи: Тарануха, 5, Вишневський, 81 – Порохня, 2.

Насамкінець черкаський ЛНЗ розійшовся миром з Інгульцем. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

ЛНЗ – Інгулець 0:0

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Саліху, Дайко, Каплієнко – Яшарі, Бар (Ангелов, 67), Тілль, Олійник (Ейнел, 67), Наумець (Пасіч, 77) – Ассінор.