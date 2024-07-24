Україна

Благодійний проєкт створений для допомоги учасникам бойових дій.

Спортивний директор Вереса Юрій Габовда заявив, що приєднався до аматорської команди, яку створив Артем Федецький - "Карпатські Ведмеді".

Одна з основних цілей проєкту: психологічне та фізичне відновлення наших ветеранів, учасників бойових дій та залучення наших героїв до тренувального процесу та матчів.

"Друзі, хочу повідомити вам про мою участь в дуже крутому і водночас такому потрібному проєкті — "Карпатські Ведмеді".

З найпершого дня зародження проєкту і до дня реалізації вірив в його необхідність.

"Карпатські Ведмеді" — це не просто історія про аматорський футбол, це ком’юніті людей, які поважають та цінують наших ветеранів.

Тренувальні збори з військовими, залучення наших героїв до благодійних матчів, благодійні аукціони, створення потужного ком’юніті — це все до чого ми зараз корокуємо з нашими однодумцями!

Тож ви мене ще точно побачите на полі, хоч і в не професійному статусі", — написав Габовда в інстаграм.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як Мілевський поховав свій талант: алкоголь, депресія, скандали, клінічна кома