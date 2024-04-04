Україна

Football.ua розповідає про одного з найвідоміших гравців незалежної України.

На YouTube-каналі Football.ua вийшло чергове відео. Цього разу розповідаємо вам про Артема Мілевського, який входив до головних талантів свого часу.

Він – класичний приклад футболіста, який мав усе, аби вийти на зірковий рівень у світі, але замість реалізації свого таланту та великої кар“єри вибрав миттєві задоволення та розваги.

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Нагадаємо, раніше на Football.ua вийшло відео про історію найвидатнішої футбольної династії Мальдіні.