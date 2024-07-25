Україна

Наставник луганської команди підсумував навчально-тренувальні збори.

Головний тренер луганської Зорі Юрій Коваль прокоментував минулі навчально-тренувальні збори своєї команди перед стартом нового сезону.

"З точки зору обсягу виконаної роботи, з точки зору якості футбольних полів, якості зборів, умов для роботи та якості спарингів – все на найвищому рівні. Немає глобальних травм. Є невеличкі ушкодження. Це позитив.

Якщо казати за селекцію та підготовку до сезону – на ці запитання відповість тільки час. Формується нова команда, є нові лідери. Команда так швидко не будується, потрібен час. Батагов поїхав в збірну, повернувся Герреро. У Яцика була міні травма. Є проблеми, але, в цілому збори пройшли гарно.

Нам діставалися суперники різних стилів гри. Це плюс. Суперники з балканських країн грали в більш агресивний футбол, жорсткий, з елементами боротьби. В останніх двох зустрічах, клуби з Саудівської Аравії грають в більш якісний та технічний футбол.

Перемоги важливі, вони говорять про злагодженість наших дій. Будь яка перемога – це, так би мовити, клей команди", — наводить слова Коваля прес-служба клубу.

На минулих зборах Зоря здобула перемоги над Аль-Раедом (3:2), Аль-Таавуном (2:0), зіграла внічию з Локомотивою (1:1), Мурою (0:0) та МТК (0:0), а також поступилася Зрінськи (1:2) та Белтінці (2:3).