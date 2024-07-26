Україна

Жеребкування розпочнеться о 12:45.

Сьогодні, 26 липня, відбудеться жеребкування першого попереднього раунду Кубку України у сезоні-2024/25.

Церемонія жеребкування відбудеться у Будинку футболу о 12:45 за Києвом.

Онлайн-трансляція жеребкування:

У першому раунді візьмуть участь 32 клуби, 17 з яких представляють Першу лігу, 13 – Другу та два – представники Асоціації аматорського футболу.

Клуби з Першої ліги: Епіцентр/Минай, Лівий берег/Металіст 1925, Хуст, Прикарпаття, Металіст, Буковина, Нива Тернопіль, Агробізнес, Поділля, Кудрівка, Діназ, ЮКСА, Маріуполь, Вікторія, Полтава, Металург Запоріжжя, Кремінь.

Клуби з Другої ліги: Скала 1911, Вільхівці, Пробій, Ужгород, Ревера 1908, Куликів, Нива Вінниця, Чернігів, Чайка, Локомотив Київ, Реал Фарма, Гірник-Спорт, Тростянець.

Аматорські команди: Олімпія та Миколаїв.

Базовою датою проведення матчів є 3 серпня. Фінал турніру пройде 14 травня 2025 року, а місце його проведення визначить Виконком УАФ.