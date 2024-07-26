Україна

Володимир Носов висловився про "турнір чотирьох".

Сьогодні стартує "турнір чотирьох" між Металістом 1925, Минаєм, Епіцентром та Лівим берегом. Переможець замінить в УПЛ Дніпро-1.

"У сьогоднішніх реаліях українські клуби мають бути гнучкими. Не зважаючи на нетипові ситуації.

Так сталося і з рішенням нової команди Української асоціації футболу провести перехідний турнір за можливість змінити команду Дніпро-1 в УПЛ.

Напередодні півфіналу висловлюю свою повагу всім учасникам "турніру чотирьох". Команді Минай, команді Лівий берег — нашим друзям, які давали нам змогу грати на їхньому стадіоні, і, звісно, команді Епіцентр.

Вперше за довгу історію українського футболу прийшла команда УАФ, яка прийняла сміливе рішення, враховуючи відсутність єдиного регламенту в ситуації, що склалася. Вважаю його чесним і справедливим щодо всіх команд, достойних позмагатися за місце у Премʼєр-лізі.

Це про втілення головного спортивного принципу — змагальності. І про справжню природу футболу — гру на полі, що визначить найсильнішого.

Радію, що цей крок також стане додатковим футбольним святом для вболівальників напередодні початку сезону.

Бажаю СК Дніпро-1 повернутися в УПЛ з новими силами. А всім командам — отримати задоволення від гри!

Дякую вболівальникам Металіста 1925 за незмінну підтримку", — написали цитату Носова в телеграм-каналі Металіста 1925.

Металіст 1925 зіграє у півфіналі з Лівим берегом. Старт матчу сьогодні о 15:30.