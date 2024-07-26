Україна

Тренер висловився після поразки від Олімпії.

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував матч з Олімпією (0:2) та оцінив шанси команди на прохід команди до наступного раунду кваліфікації Ліги конференцій.

"Дуже важкий, мені здається, поєдинок для обох команд видався, бо ми всі бачили, що явних моментів і епізодів було не так багато, але певні моменти все-таки створили як біля одних, так і біля інших воріт.

Тепер питання в тому, що ті епізоди, в яких ми як наслідок отримали голи, що вплинули на результат, це наслідок певного ланцюга подій. І тепер нам треба ось цей ланцюг в обох епізодах продивитися, щоб зрозуміти, через що це сталося і чого нам не вистачало.

Ми щойно поспілкувались всередині, вважаю, що є чого вимагати від себе, ці слова ми теж щойно почули від гравців. Я хочу, щоб був у них простір, щоб висловлюватися в важкі моменти обов'язково. На мою думку, ми самі собі зараз ускладнили саме цю дуель, яка все ще не програна, вона поки що напівзавершена.

Ми собі її ускладнили, особливо другим голом та тими подіями, які до нього призвели. Ми розуміємо, що він стався через величезне бажання перевернути цей результат. Чи ми могли зробити? Я думаю, всі бачили, що були можливості, були нагоди.

Але ми розуміємо, що якщо взяття воріт не було, то ці нагоди не рахуються в кінцевому разі. Тому ми маємо зараз тверезо визначити основні моменти, основні проблеми, які у нас сьогодні були. І працювати мовчки, працювати важко, з вимогами до себе, готуючись до продовження цієї дії.

Ми – Полісся, ми – "зграя", яка наразі знаходиться в процесі формування і в процесі поглиблення розуміння своєї ідентичності. Ми команда, яка хоче, щоб люди, які повірили в кожного людину, яка формує цей колектив, вони пишались. На мою думку, сьогодні більшість хлопців, навіть ті, хто сиділи за межами поля, повністю віддавались тому, що відбувалось на полі. Коли ми будемо трохи більш занурені у цей новий процес новий, який зараз ми проходимо, тоді нам вже не треба буде цього питання: хто ми є. Бо я переконаний в тому, що ми всі це відчуємо і доведемо. Зграя та Полісся — це суттєві терміни на багато років", — сказав Ашур.