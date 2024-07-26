Україна

Футболіст розповів про допомогу військовим.

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський висловився про повномасштабну війну в Україні.

"Я отримав багато допомоги та підтримки від італійців. Ми бачимо, що, на жаль, це продовжується. У мене там багато друзів. Ми, футболісти, прикладаємо багато зусиль, допомагаємо сім'ям. Ми багато робимо, щоб звільнити нашу країну", — цитує Маліновського ТМW.

Нагадаємо, що новоспечений головний тренер Мілана Паулу Фонсека на свою першу пресконференцію на цій посаді з'явився з прапором України на піджаку.