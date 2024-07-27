Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу плей-оф чемпіонату України, що відбувся 26 липня 2024 року.

У рамках другого півфіналу "турніру чотирьох" за місце в українській Прем'єр-лізі-2024/25 зустрілися Епіцентр і Минай.

В основний час поєдинку на стадіоні Авангард у Рівному команди влаштували гольову феєрію, порадувавши глядачів шістьма результативними ударами, так і не виявивши сильнішого. У серії пенальті кращими були номінальні гості.

У фіналі плей-оф за вихід до УПЛ на тій же арені Минаю протистоятиме Лівий Берег. Матч відбудеться у вівторок, 30 липня. Стартовий свисток має пролунати о 18:00 за київським часом.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Епіцентр — Минай у рамках плей-оф української Прем'єр-ліги-2023/24:

Епіцентр — Минай 3:3 (3:5 – пен.)

Голи: Миронюк, 12, Бендера, 67, Кравчук, 77 — Вакула, 19, Пріхна, 57, Ременяк, 88



Епіцентр: Чернобай — Жмуйда (Савчук, 86), В. Кристін, Мороз, С. Кристін (Климець, 90+8) — Миронюк, Ліповуз (Равлик, 62), Беженар (Полюлях, 87) — Проців (Бендера, 62), Кравчук, Запорожець.



Минай: Бандура — Дмитрук, Чуєв, Прокопчук, Дворовенко (Кисіль, 68) — Пріхна, Кораблін, Матюшенко (Скиба, 80) — Воробчак (Ременяк, 46), Гунічев (Шалфєєв, 59), Вакула (Демиденко, 80).



Попередження: Беженар, Дворовенко, В. Кристін



На 85-й хвилині був вилучений Микола Миронюк (Епіцентр) (грубе порушення).