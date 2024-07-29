Україна

Київська команда просила надто багато грошей для турецького клубу.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко не продовжить свою кар'єру в турецькій Суперлізі, повідомляє Takagazete.com.tr.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця був зацікавлений Трабзонспор, проте керівництво турецького клубу відмовилося від спроб підписати гравця через його високу трансферну вартість.

Також додамо, що раніше у ЗМІ інтерес до Шапаренка приписували Бешикташу та Лаціо, причому останні були готові викласти за футболіста близько 10 мільйонів євро.

Минулого сезону Шапаренко провів 26 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав вісім асистів. Також він провів три матчі на Євро-2024, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.