Україна

Стали відомі стартові склади команд для перехідного поєдинку Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий берег та закарпатський Минай.

Київський Лівий берег та закарпатський Минай зіграють у Рівному на Авангарді за місце в УПЛ на прийдешній сезон.

Віталій Первак, після перемоги над харківським Металістом 1925, залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Желько Любенович, на тлі перемоги над кам'янець-подільським Епіцентром, використав із перших хвилин Скибу в центрі оборони, тоді як Шалфєєв зіграє в трійці в центрі поля.

Лівий берег: Механів — Соколов, Якимів, Самар, Дударенко — Банада, Дедух — Войцеховський, Синиця, М. Когут — Сухоручко.

Запасні: Фастов, Сташків, Астахов, Швець, Сіднней, Співаков, Галас, Куліш, Ів. Когут, Литовченко, Фесенко, Колесник.



Минай: Бандура — Чуєв, Скиба, Прокопчук, Дворовенко — Шалфєєв, Кораблін, Матюшенко — Дмитрук, Гунічев, Вакула.

Запасні: Росул, Кисіль, Демиденко, Ременяк, Воробчак, Рожко, Рязанцев, Тищук, Пріхна.



Гра Лівий берег — Минай почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.