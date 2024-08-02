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Валерій Іващенко поділився своїми думками перед початком нового сезону.

Головний тренер Оболоні Валерій Іващенко прокоментував передсезонну підготовку своєї команди перед стартом нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Ми вважаємо, що підготовка пройшла згідно з планом. Все добре, були навантаження і хороші спаринг-ігри. Але важливо підійти до чемпіонату в оптимальній формі. Перші ігри чемпіонату покажуть, як ми підготувалися. Найголовніше – фізичний стан і психологічна готовність гравців.

Спаринги важливі для внутрішньої підготовки команди. Можна по-різному грати в цих іграх, але важливо бачити структуру, яку ми хочемо, взаємозв’язки між лініями та гравцями. Помилки в спарингах – це частина процесу. Головне – вчитися і не припускатися їх у чемпіонаті. Результат на табло не такий важливий; важливіше те, як команда взаємодіє на полі.

Останній контрольний поєдинок на Оболонь Арені проти Вереса (5:2)? Важливо було відчути своє поле, трибуни. Це не просто спаринг, а контрольна гра перед офіційними матчами. Рахунок приємний, але головне – структура гри. Було чимало як хороших моментів, так і помилок, які потрібно виправити.

Ми маємо хороший колектив, і новачки швидко адаптуються. Бичек забив два голи завдяки своїй праці. Гравці повинні проявляти себе і допомагати команді. Марченко давно працює з командою, тому для нього нічого нового. Лях тільки починає адаптацію, і в нього ніколи не було таких навантажень. Тарас молодий, має перспективи і позитивно сприймає тренування.

Перша гра сезону проти Колоса? Ми готуємося спокійно і зосереджено. Перші кроки в чемпіонаті важливі. Потрібно виходити з позитивним настроєм і показувати все те, що команда може на полі. Звісно, ми завжди працюємо на досягнення результату. Хочеться бачити ту гру, яку плануємо, але на полі грають живі футболісти, і багато залежить від їх технічного оснащення та психологічного стану. Ми робимо все, щоб вони відчували себе комфортно, не боялися і реалізували свій потенціал для досягнення перемоги та забитих м’ячів.

Ми завжди прагнемо до перемог. Хочеться забивати та реалізовувати те, що ми плануємо. Але на полі грають живі футболісти, і багато залежить від їхнього технічного оснащення та психологічного стану. Ми робимо все, щоб гравці відчували себе комфортно, не боялися і реалізовували свій потенціал.

Колос – добротна команда з хорошою інфраструктурою. Вони давно зарекомендували себе у Прем’єр-Лізі, але ми підходимо до гри з оптимізмом і налаштовуємося на серйозну боротьбу.

Команда добре підготувалася. Усі гравці намагаються потрапити до стартового складу, але грають лише 11. Ми розраховуємо на всю команду і вважаємо, що підготовка була ефективною. Головне – з правильним настроєм вийти на поле і показати свою гру.

Минулий сезон був емоційним і новим для нас. Тепер, з більшим досвідом, гравці повинні виходити на поле спокійнішими та впевненішими. Ми прагнемо показати стабільну та впевнену гру.

Ми не хочемо зупинятися на досягнутому і прагнемо до нових яскравих перемог для наших вболівальників, клубу та президента, який вкладає багато в команду. Кожна перемога додає впевненості й мотивує до нових досягнень", — наводить слова Іващенка прес-служба клубу.

У стартовому турі УПЛ Оболонь зіграє проти Колоса. Гра відбудеться 4 серпня о 15:30 за Києвом.