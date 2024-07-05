Україна

Василь Курко поділився своїми думками після зміни клубу.

Захисник Оболоні Василь Курко прокоментував свій перехід до складу "пивоварів" із Вереса.

"Враження дуже приємні, починаючи з першого дзвінка спортивного директора Олега Мазуренка і закінчуючи зараз першими тренувальними днями. Тільки позитивні враження, поки що все подобається.

Вже позаминулого та минулого року були контакти з Оболонюю, але якось не складалося ніяк, а от зараз вирішив щось поміняти, дружина хотіла до столиці, тому коли отримав телефонний дзвонок від Оболоні, то, не роздумуючи, майже одразу погодився.

Рівень гравців Оболоні? Можу оцінити тільки позитивно, бо на такому рівні немає якихось поганих гравців, всі кваліфіковані, всі фізично потужні, всі майстерні гравці і приємно тренуватися в такому колективі.

Було завжди важко грати з Оболонню, команда показує інтенсивний футбол, високо пресингує, має характер, тому було непросто в кожному матчі. Якраз дві гри минулого сезону запам’ятались, друга гра була у нас вдома у Рівному (3:0), важлива для Вереса і нам вдалося виграти. Перша гра, ми хоч і взяли одне очко (0:0), але тоді Оболонь виглядала набагато сильнішою, ніж ми, і напевне заслуговувала на перемогу.

Я минулого сезону багато матчів провів як опорний півзахисник, тому можу грати правого і лівого центрального захисника, а також в середині поля. Можу сказати, що я завжди буду викладатися на максимум і боротися за емблему, за вболівальників, за команду. Буду старатися показувати найкращі свої якості і запрошую всіх на футбол. Думаю, що вся команда буде радувати вболівальників", — наводить слова Курка прес-служба клубу.

Раніше Оболонь оголосила про підписання Бичека.