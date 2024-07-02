Україна

"Пивовари" продовжують роботу над складом.

Оболонь на своєму офіційному сайті оголосила про відхід двох футболістів — захисника Дмитра Нагієва та півзахисника Євгена Запорожця.

28-річний Нагієв виступав за "пивоварів" упродовж минулого сезону — на його рахунку 23 поєдинки та одна результативна передача.

29-річний Запорожець став гравцем Оболоні минулої зими і з того часу провів за команду лише п'ять матчів.

За підсумками сезону Оболонь посіла 14 місце в УПЛ та зберегла місце в еліті через стикові матчі.