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Керманич олімпійської збірної України задоволений стилем футболу, який його підопічні продемонстрували на літніх ОІ-2024.

Головний теренер олімпійської збірної України Руслан Ротань, команда якого на своїх дебютних Олімпійських іграх не змогла вийти з групи та посіла третє місце, знайшов позитивні аспекти за підсумками турніру у Франції.

"Я хочу сказати дякую команді. Хлопці за цей час максимально прислуховувалися до тренерського штабу, вони виконували те, що ми від них просили. Проте судять по результату. Я б відзначив, що ми таки повірили, що можемо грати у футбол, володіти мʼячем, котролювати матч та створювати моменти.

Ми зацікавили європейських скаутів, тому це гарний знак. Я впевнений, що деякі хлопці вже мають пропозиції. Ми пройшли довгий шлях. Я подякував за кожну мить, за кожне тренування та за кожну гру, де вони були справжніми професіоналами. Хотілося вийти далі, але це спорт. Завжди перемагає сильніший", — заявив Руслан Ротань в інтерв'ю для ВЗБІРНА.