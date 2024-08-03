Україна

Керманич Зорі висловився про семінар Ральфа Рангніка у Києві для українських тренерів.

Іменитий футбольний фахівець та тренер Ральф Рангнік, який вважається батьком для поточного покоління німецьких тренерів, прилетів до Києва на запрошення УАФ для проведення семінару в Будинку футболу для українських тренерів.

Головний тренер луганської Зорі Юрій Коваль, який також відвідав лекцію Рангніка, поділився своїми враженнями.

"Сьогоднішній семінар — це спілкування з колегами, а це завжди дуже здорово. Те, що приїхав тренер збірної Австрії, і є змога його почути наживо, — це класно. Живе спілкування є живе спілкування. У цьому є велика енергетика.

Під час війни такі семінари дають можливість тренерам, особливо молодим, почути найсвіжіші думки від наставника, що тільки-но повернувся із чемпіонату Європи. І практика, і теорія — це було дуже повчально", — цитує Коваля офіційний сайт УАФ.

Раніше про приїзд Ральфа Рангінка до Києва висловився президент УАФ Андрій Шевченко.