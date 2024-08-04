Україна

Команда вдало розпочала нову кампанію.

Чемпіон України минулого сезону Шахтар дуже переконливо стартував в сезоні нинішньому, розгромивши у Полтаві місцеву Ворсклу — 5:0.

Два голи команда Маріно Пушича забила в дебюті гри, ще два добавила після перерви, а потім і зовсім добила.

Це перша перемога Шахтаря із великим рахунком на старті чемпіонату України, починаючи з 2017 року. Тоді команда ще Паулу Фонсеки також розгромила в першому матчі Ворсклу на її полі — 3:0.

Огляд матчу Ворскла — Шахтар вже на Football.ua.