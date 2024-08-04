Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 4 серпня 2024 року.

Шахтар із дублем Матвієнка знищив Ворсклу.

Завжди "незручний" виїзд цього разу перетворився для команди Пушича на легку прогулянку.

У наступному турі полтавська Ворскла гостюватиме в київського Лівого берега, тоді як донецький Шахтар прийматиме житомирське Полісся.

Огляд матчу:

Ворскла — Шахтар 0:5

Голи: Матвієнко, 8, 68, Зубков, 31, Судаков, 67 (пен.), Сікан, 88



Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Гучек, Чорноморець — Хрипчук (Ієде, 80), Шкрієль (Скляр, 57), Челядін — Кане (Крупський, 46), Ковталюк (Ндукве, 46), Нестеренко.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Марлон (Криськів, 64), Бондаренко (Степаненко, 73) — Зубков (Сікан, 73), Судаков, Кевін (Педріньйо да Сілва, 73) — Траоре (Егіналду, 64).



Попередження: Павлюк, Ковталюк — Кевін, Бондар, Педріньйо Азеведо.