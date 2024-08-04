Україна

Коментар тренера Шахтаря після потужного початку сезону.

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич – про першу переможну гру сезону з Ворсклою (5:0).

"Я задоволений тим, як ми розпочали сезон. Не лише з огляду на результат, але й на гру, яку ми продемонстрували.

Повністю задоволений тим, як ми як команда поводилися на футбольному полі та за його межами. Як я сказав своїм гравцям перед матчем, команда – це не лише ті, хто вийде в стартовому складі, а й усі ви для мене – це 11 основних гравців. І я впевнений, що ми як команда сьогодні це довели сповна.

Я цілковито задоволений тим, як ми проявили себе від перших хвилин з погляду високого пресингу, нашої віддачі й також того, як ми провели весь матч. Звісно, було кілька моментів, які можна покращити", — сказав Пушич.

Огляд матчу Ворскла — Шахтар вже на Football.ua.