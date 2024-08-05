Україна

Президент Динамо привітав наших олімпійців.

4 серпня Україна здобула ще одну яскраву перемогу на Олімпіаді в Парижі. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, яка нещодавно встановила світовий рекорд (2,10 м), здобула золоту медаль.

Ще одна представниця нашої країни Ірина Геращенко у фіналі змагань у стрибках у висоту виграла бронзову медаль. Бронзу в іншій дисципліні — метанні молота — здобув Михайло Кохан.

Президент Динамо Ігор Суркіс привітав наших спортсменів із фантастичними здобутками.

"Від щирого серця вітаю наших легкоатлетів зі здобуттям медалей на Олімпіаді у Парижі! Вами пишається вся Україна, всі тримали кулаки за вас!

Золото Ярослави Магучіх – історична, славетна перемога українського спорту, яка особливо цінна у наш скрутний час, коли наші спортсмени тренуються у незвичних умовах, коли такі успіхи дуже важливі для нашого народу.

Це золото — яскравий доказ, що наш народ – народ переможців, який неможливо зламати. Такі успіхи наших спортсменів, які бачить весь світ, привертають увагу міжнародної спільноти до нашої країни.

Бажаю нашим олімпійським призерам енергії, здоров’я, наснаги, сили духу аби і надалі прославляти Україну, а також — миру, спокою та якомога швидшого завершення війни нашою головною Перемогою", — написав Суркіс.