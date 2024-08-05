Україна

На цьому етапі турніру візьмуть участь 18 команд.

Сьогодні, 5 липня, у Будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України у сезоні-2024/25.

У другому раунді турніру візьмуть участь 18 команд — 16 переможців першого попереднього етапу та два фіналісти міні-турніру за місце в УПЛ — Минай та Лівий берег.

Також зазначимо, що команди були поділені на три групи за географічним принципом.

Результати жеребкування:

Група 1

Скала 1911 — Минай

Прикарпаття — Буковина

Пробій — Куликів

Миколаїв — Металіст

Група 2

Поділля — ЮКСА

Кудрівка - Лівий берег

Група 3

Олімпія — Гірник-Спорт

Металіст 1925 — Полтава

Чернігів — Вікторія

Базовою датою проведення матчів другого попереднього етапу Кубку України призначено 12 серпня.

Нагадаємо, фінал турніру відбудеться 14 травня 2025 року. Місце проведення згодом визначить Виконком УАФ.