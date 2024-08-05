На цьому етапі турніру візьмуть участь 18 команд.
УАФ
05 серпня 2024, 16:41
Сьогодні, 5 липня, у Будинку футболу відбулося жеребкування другого попереднього етапу Кубку України у сезоні-2024/25.
У другому раунді турніру візьмуть участь 18 команд — 16 переможців першого попереднього етапу та два фіналісти міні-турніру за місце в УПЛ — Минай та Лівий берег.
Також зазначимо, що команди були поділені на три групи за географічним принципом.
Результати жеребкування:
Група 1
Скала 1911 — Минай
Прикарпаття — Буковина
Пробій — Куликів
Миколаїв — Металіст
Група 2
Поділля — ЮКСА
Кудрівка - Лівий берег
Група 3
Олімпія — Гірник-Спорт
Металіст 1925 — Полтава
Чернігів — Вікторія
Базовою датою проведення матчів другого попереднього етапу Кубку України призначено 12 серпня.
Нагадаємо, фінал турніру відбудеться 14 травня 2025 року. Місце проведення згодом визначить Виконком УАФ.