Україна

Керівництво УАФ нагородило переможців УПЛ минулого сезону.

5 серпня в спортивному комплексі "Святошин" під Києвом відбулося урочисте нагородження футболістів і тренерів Шахтаря золотими медалями чемпіонів УПЛ сезону-2023/24.

Медалі команді вручали президент УАФ Андрій Шевченко та президент УПЛ Євген Дикий.

Також під час нагородження "гірникам" вручили чемпіонський кубок.

"Спілкуючись з атлетами, президентами клубів, гравцями, я часто чую про "формулу успіху": як її знайти, які компоненти мають бути? Так от я думаю, що Шахтар знайшов її точно, на 100 відсотків.

Президент і клуб побудували просто неймовірну екосистему, тренерський штаб і головний тренер поставили вам задачі, а ви – утілили їх на футбольному полі. І все це ви зробили для ваших уболівальників. Тому я вітаю вас із цією перемогою. Ви – молодці.

Я хочу побажати, щоб ви цього року на європейській арені гідно виступали і представляли там свій клуб та Україну", — сказав Шевченко.