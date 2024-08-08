Україна

Орендна угода з футболістом розрахована на один рік.

Верес на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з вінгером Америки Мінейру Луаном Кампосом.

Орендну угоду з 22-річним бразильцем розраховано на один рік.

У 2023 році Луан виступав у чемпіонаті Бразилії U-20, де відіграв 17 матчів, забив дев'ять голів та віддав три асисти. За головну команду він відіграв лише один матч у чемпіонаті штату.

Минулого сезону Кампос виступав у Португалії за Портімоненсе на правах оренди. На його рахунку 19 матчів та один гол.

Свій найближчий матч Верес проведе завтра проти київського Динамо. Гра розпочнеться о 18:00.