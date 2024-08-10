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Хорватський спеціаліст поділився своїми думками після матчу УПЛ.

Тренер Зорі Младен Бартулович висловився щодо виїзної звитяги в матчі 2 туру УПЛ-2024/25 над Чорноморцем, передає офіційний сайт луганського клубу.

Чорноморець — Зоря 0:1 Відео гола та огляд матчу 10.08.2024

Хорватський спеціаліст зазначив, що Зоря ретельно готувалася до поєдинку та розуміла, як гратиме суперник.

"Дякую нашій команді за важливу перемогу. Дуже ретельно готувалися до гри. Розуміли, що суперник буде грати більше від оборони. Треба було мати терпіння. Мати свій шанс та використати його. Були ще моменти. Могли забивати ще та закривати поєдинок. Вітаю всіх уболівальників Зорі з перемогою! Добре, що ми створюємо моменти. Реалізація прийде. Ми над цим працюємо. Важко було, але ми створювали моменти. Найголовніше — це перемога", — додав Бартулович.

Він також відповів, чи достатньо команда підсилилася в міжсезоння.

"Завжди кожен тренер хоче, щоб була конкуренція і ми прагнемо цього. В нас добре підсилення, є конкуренція. Є гравці, яки можуть вийти на заміну та підсилити гру. Це дуже добре", — сказав тренер луганців.

Нагадаємо, що в 3 турі чемпіонату України на Зорю чекає домашній матч проти Олександрії.