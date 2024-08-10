Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 10 серпня 2024 року.
Чорноморець - Зоря, фото УПЛ
10 серпня 2024, 18:56
У другому турі УПЛ-2024/25 Чорноморець зазнав мінімальної домашньої поразки від Зорі.
Протягом першої половини поєдинку одесити та луганці не зуміли відкрити рахунок. По перерві Герреро вивів Зорю вперед. Його гол виявився вирішальним у цій зустрічі.
Далі на Чорноморець чекає домашній матч проти Колоса, тоді як Зоря прийматиме Олександрію.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Зоря в рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:
Чорноморець — Зоря 0:1
Гол: Герреро, 50
Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Савченко (Лотоцький, 89), Кисіль (Калин, 74) — Васильєв (Габелок, 54), Єрмаков, Шпорн (Арсич, 74) — Попов, Хобленко, Янаков (Пшеничнюк, 55).
Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Джордан, Нваезе, Вантух (Жуніньйо, 87) — Кирюханцев (Вакула, 62), Башич, Яцик, Мічин (Кораблін, 63) — Герреро (Горбач, 70), Антюх (Беніто, 71).
Попередження: Кисіль, Удод — Кораблін