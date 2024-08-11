Україна

Українець продовжує вести перемовини з керівництвом "вершкових".

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін вимагає від клубу гарантію більшої ролі в команді, щоб погодитися на новий контракт до 2029 року. Про це повідомляє Relevo.

Тим не менш, керівництво "королівського" клубу не має наміру ні на крок відступати від умов, які сторони вже узгодили в березні та квітні. Мадридці вважають, якщо Лунін хоче залишитися в Реалі, то тільки на визначених клубом умовах.