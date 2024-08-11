Українець продовжує вести перемовини з керівництвом "вершкових".
Лунін, getty images
11 серпня 2024, 09:45
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін вимагає від клубу гарантію більшої ролі в команді, щоб погодитися на новий контракт до 2029 року. Про це повідомляє Relevo.
Тим не менш, керівництво "королівського" клубу не має наміру ні на крок відступати від умов, які сторони вже узгодили в березні та квітні. Мадридці вважають, якщо Лунін хоче залишитися в Реалі, то тільки на визначених клубом умовах.
Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті вважає першим номером Тібо Куртуа, а Луніну даватиме грати тільки в Кубку Іспанії та у випадках, коли бельгійцю знадобиться заміна. У Реалі це питання навіть не ставлять під сумнів.
У клубі впевнені, що затримка 25-річного українця з ухваленням рішення щодо майбутнього зумовлена його оточенням. Агент голкіпера Жорже Мендеш шукає інші варіанти для свого клієнта.
У керівництві Реала є кілька людей, які вважають, що тиск на Луніна спрацює і це призведе до підписання нового контракту.