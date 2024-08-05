Іспанія

Невтішні новини для українського голкіпера "вершкових".

Воротар мадридського Реалу та збірної України Андрій Лунін може залишитися без ігрової практики у першій половині майбутнього сезону. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, якщо 25-річний українець залишиться у складі "вершкових" під час літнього трансферного вікна, то він щільно сидітиме за спиною Тібо Куртуа, якого, як і раніше, вважають залізним першим номером.

Зазначається, що свій перший матч у новому сезоні Лунін зможе провести лише на початку 2025 року, коли буде матч третього раунду Кубка Іспанії.

Лунін незадоволений таким розвитком подій, але при цьому він не виявляє особливого бажання змінити клуб. Його контракт розрахований до літа 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті готовий запропонувати за Луніна 35 млн євро.