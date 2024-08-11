Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та криворізький Кривбас.

Львівські Карпати та криворізький Кривбас зіграють у другому турі української Прем'єр-ліги на полі стадіону Україна.

Владислав Лупашко, після нічиєї проти Вересу (0:0), залучив до стартового складу Полегенька на правому фланзі оборони, тоді як Клименко гратиме в центральному трикутнику, а Шах розташується на лівому краю атаки.

Юрій Вернидуб, на тлі поразки від чеської Вікторії Пльзень, використав із перших хвилин Бандейру та Драмбаєва на флангах в обороні, тоді як Вакулко гратиме в опорній зоні, а Луньов та Хомченовський розташуються в півзахисті. Кожушко очолить атаку.

Карпати: Кемкін — Полегенько, Адамюк, Бабогло, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Клименко — Підлепенець, Ігор, Шах.

Запасні: Кінарейкін, Домчак, Рябов, Кузик, Очеретько, Векляк, Сидун, Катрич, Домчак, Занетті, Саків, Педросо.



Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Драмбаєв — Вакулко — Д. Кузик, Твердохліб, Луньов, Хомченовський — Кожушко.

Запасні: Хома, Маханьков, Дібанго, Понєдєльнік, Приходько, Бізімана, Аморозо, Соса, Микитишин, По, Прінс, Снурніцин.



Гра Карпати — Кривбас почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.