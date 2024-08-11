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Керманич львів'ян поділився своїми думками щодо поєдинку з киянами.

Головний тренер Руху Віталій Пономарьов прокоментував результат виїзного матчу проти Оболоні в 2 турі УПЛ, передає офіційний сайт львівського клубу.

Оболонь — Рух 0:4 Відео голів та огляд матчу 11.08.2024

Для "жовто-чорних" цей поєдинок був першим у новому сезоні чемпіонату України. Керманич Руху не вважає, що результат цілком відображає перебіг зустрічі.

"Це очікувано була складна для нас гра і рахунок, можливо, не зовсім відповідає тому, що було на полі. Сьогодні не було багато видовищного футболу, а переважала боротьба обох команд. Не можу сказати, що Рух переграв Оболонь аж на чотири голи. Грати у Києві проти цієї команди завжди важко.

Оболонь в першому таймі диктувала свої умови на полі. При обороні вони добре пресингували, а коли володіли м'ячем, то використовували дальні передачі для побудови атак. Не всі наші футболісти виконували установку на цей матч на початку гри, тому була певна нервозність у командних діях. Ми використали свої моменти, а суперник – ні. В перерві про це була розмова і вдалось дещо змінити гру – частіше виходити з оборони через Притулу та Федора, якісніше контролювали м'яч.

Ігорю Краснопіру сьогодні було складно, але важливо, що він забив гол у своєму першому офіційному матчі. Це додасть йому впевненості в наступних іграх. Нам не вистачало такого нападника і його гол був дуже важливим для команди в той момент. Думаю, Ігор далі прогресуватиме та показуватиме ще кращу гру, адже в нього хороші перспективи і є потенціал для росту.

На жаль, зараз у нас є багато травмованих футболістів. Це ушкодження, які гравці отримували в ігрових єдиноборствах на тренуваннях – жодної м'язової травми під час зборів у хлопців не було. Прикро, що ці гравці зараз не можуть нам допомогти, та це футбол, тому такі моменти є нормою. В нас є достатньо якісних футболістів, які можуть замінити травмованих гравців. Клуб повинен мати хорошу лаву для заміни недоступних гравців без втрати якості, аби не було незамінних футболістів.

Наразі наше завдання – вигравати кожен матч. У нас ще не до кінця сформована команда, яка готова вирішувати серйозні завдання", — заявив Пономарьов.

Зазначимо, що в 3 турі УПЛ львів'яни гостюватимуть у ЛНЗ. Матч відбудеться в неділю, 18 серпня (початок — о 15:30 за Києвом).