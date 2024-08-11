Україна

Коментар тренера львів'ян після матчу УПЛ.

Головний тренер Карпат Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Кривбасом (3:0) в матчу 2-го туру УПЛ.

"Зараз зовсім не хочеться говорити про футбол. Я б хотів говорити про вболівальників. Якщо у Рівному ми побачили своїх фанатів, то сьогодні ми побачили усіх вболівальників. Ми зрозуміли, що разом – ми сила. Коли нам було важко – вони нас підтримували, коли нам було комфортно – вони продовжували це робити. Хотілося б щоб УАФ вирішувала питання допуску фанатів. Зараз Україна втрачає вболівальників. У Рівному люди хочуть ходити на футбол, житомирський вболівальник хоче ходити, Львів…

Я знаю, що сьогодні багато людей не змогли потрапити на цей матч. На такий матч, якщо батько приведе сина, то він відчує цей драйв. Син проситиме піти на наступний матч. Потрібно збільшувати аудиторію, вирішувати це питання. Якби був заповнений стадіон – дуже багато людей запам’ятало б цей матч. Артур Шах перед грою дізнався, що він грає. В нього був мандраж. Тому я йому сказав: “Якщо ти відчуєш у собі впевненість, то цю емоцію ти запам’ятаєш на все життя”. І він безумовно запам’ятав цей момент. Якби сьогодні був заповнений стадіон, то для нього це було б шедеврально. Велике дякую нашим фанатам за те, що вони були сьогодні найкращими на стадіоні".

Про те, що Вернидуб не потис руку після матчу

"Тренер суперника, схоже, не помітив мене і пройшов повз. Стосовно гри. Ця перемога поки що не є нашою перемогою за стилем гри. Але такі перемоги також мають бути. Є різні матчі, є різні відрізки поєдинку, в яких потрібно бути сильнішим в плані характеру. Тому поки дуже далеко від того, що ми хочемо бачити", — сказав Лупашко.