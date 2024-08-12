Україна

Коуч житомирян висловився після важкої гри.

Головний тренер Полісся Імад Ашур прокоментував перемогу над Шахтарем (1:0) в матчі УПЛ.

Про те наскільки важливо було після невдачі в єврокубках з перемоги повернутися до УПЛ

"Мені не хочеться з цього погляду дивитися на події, бо ми самі собі створюємо контекст. Для мене контекст кожної гри є окремим і важливим. Я казав вже багато разів: хочеться вигравати кожну гру. Чи зможемо ми це зробити? Ймовірно, що ні, бо нічого ідеального не буває.

Чи будемо ми намагатися вигравати кожну гру? Так, ми будемо працювати в цьому напрямку. Чи ми вже там? Точно ні, але по багатьох параметрам сьогодні я можу хлопцям тільки подякувати, бо навіть коли не вдається все, бо є супротив, треба домінувати, мати перевагу та підвищувати ймовірність перемоги".

Про командну гру

"Можна по-різному трактувати це поняття, бо команда може володіти м’ячем, домінувати й тоді для спостерігачів буде захват. В такому випадку всі будуть казати: "вау, ось це командна гра". Але командно треба вміти й умовно страждати, треба вміти це робити, бо не завжди все буде йти за нашим сценарієм. Якщо говорити з цього погляду, то можу сказати, що вони – неймовірні".

Про настанови в перерві

"Було розуміння особливо після перших 15 хвилин другого тайму, коли ми були вимушені зупинити гру. Було розуміння, бо ми тільки набираємо тих фізичних кондицій, яких хочемо. Щоб нав’язувати ту гру, яку ми хочемо, але ми поки що не там. Ми це відчули і проговорили, що є ймовірність того, що доведеться робити те, що нам не дуже хочеться робити.

Мені особисто категорично не подобається відходити назад, але стратегічно це треба було робити, враховуючи те, що ми бачили. На перший план вийшла необхідність бути максимально дисциплінованими індивідуально. Навіть якщо суперник нам завдає великих проблем треба було зробити все, щоб завадити змінитися рахунку.

Ми всі граємо для перемоги, ми хочемо перемагати так, як ми хочемо. Якщо нам цього зробити не дають, то ми все одно хочемо перемагати. За це я хлопцям можу тільки подякувати, бо, на мою думку, якщо ми вже створюємо такий контекст, то це важлива перемога в цьому контексті. Супер, я дуже радий, що ми так дебютували".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шахтар — Полісся у рамках 2-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25.