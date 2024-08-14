Україна

Усі матчі пройдуть із присутністю системи ВАР.

Комітет УАФ призначив суддівські бригади на майбутні матчі третього туру української Прем'єр-ліги.

Головним арбітром матчу "старих друзів" між львівськими Карпатами та київським Динамо призначено Віктора Копієвського. За систему ВАР відповідатиме Ігор Пасхал.

Водночас поєдинок між новачком Лівим берегом та донецьким Шахтарем довірили Дмитру Панчишину, якому із системою ВАР допомагатиме Андрій Коваленко.

УПЛ. 3 тур

16 серпня, пʼятниця

15:30 Чорноморець — Колос — Клим Заброда (Суми). Арбітр ВАР – Олександр Афанасьєв.

18:00 Ворскла — Оболонь — Сергій Задиран (Київська обл.). Арбітр ВАР – Максим Козиряцький

17 серпня, субота

13:00 Зоря — Олександрія — Володимир Новохатній (Черкаси). Арбітр ВАР – Роман Блавацький

15:30 Полісся — Інгулець — Олександр Кальонов (Хмельницький). Арбітр ВАР – Олександр Омельченко

18:00 Карпати — Динамо — Віктор Копієвський (Кропивницький). Арбітр ВАР – Ігор Пасхал

18 серпня, неділя

15:30 Верес — Кривбас — Микола Балакін (Київська обл.). Арбітр ВАР – Олександр Шандор

15:30 ЛНЗ — Рух — Денис Шурман (Київська обл.). Арбітр ВАР — Олексій Деревинський

18:00 Лівий Берег — Шахтар — Дмитро Панчишин (Харків). Арбітр ВАР – Андрій Коваленко

Після двох турів Зоря (6) очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Карпати на два бали. Трійку найкращих замикає Шахтар – три очки.