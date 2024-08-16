Україна

Футболіст став вільним агентом.

Полісся оголосило про припинення співпраці з нападником Пилипом Будківським.

"За два з половиною роки Пилип разом з Поліссям став переможцем Першої Ліги та допоміг команді вперше в своїй історії вийти до єврокубків. Будківський був не лише важливою частиною колективу на полі, а ще й був справжньою душею роздягальні та капітаном. За час в команді Пилип провів 43 матчі, відзначився 19-ма голами та 6-ма асистами", — йдеться у повідомленні пресслужби житомирян.

Нагадаємо, нещодавно Полісся оголосило про підписання контракту з Лєднєвим.