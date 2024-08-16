Україна

Житомиряни попрощались з одним зі старожилів клубу.

Півзахисник Артем Носов залишив Полісся. Про це повідомила пресслужба клубу.

"Артем був одним зі старожилів команди, бо приєднався до Полісся у 2021-му році. Разом з командою Козак пройшов шлях від Першої Ліги до кваліфікації Ліги Конференцій.

Артем зумів зарекомендувати себе справжнім воїном на полі, а його яскраві результативні дії швидко припали до душі житомирського вболівальника, який одразу ж прийняв футболіста до "зграї". У складі Полісся Козак зіграв 67 поєдинків, забив 15 голів та віддав 13 результативних передач", — йдеться у повідомленні.

Раніше житомирян залишив Пилип Будківський.