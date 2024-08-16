Україна

Український форвард може приєднатися до Артема Довбика в італійській Серії А.

Нападник київського Динамо Владислав Ванат може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Inter Dipendenza із посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, сьогодні керівництво міланського Інтера може продовжити переговори з "біло-синіми" щодо можливого трансферу 22-річного українця, який розглядається як гравець-ротації для Лаутаро Мартінеса та Маркуса Тюрама.

Також наголошується, що Владислав не брав участі у матчі проти Вереса (2:1) через просунуті переговори з "нерадзуррі", хоча головний тренер киян Олександр Шовковський говорив, що дав відпочити кільком гравцям після тривалих поїздок.

Цього сезону Ванат провів чотири матчі, в яких забив один гол та віддав дві гольові передачі.