Україна

Футболіст висловився перед матчем УПЛ.

Півзахисник Руху Денис Підгурський розповів, як команда готується до матчу з ЛНЗ.

"Ми вже розібрали свою гру з Оболонню і дійшли висновку, що ми переграли суперника за рахунок фізичних кондицій. Команда робить великий акцент на фізичній готовності, тому і додає в других таймах, грає в більш агресивний футбол, активно пресингує суперника, щоб це приносило нам результат.

Попереду у Руху гра з ЛНЗ. Ми не звертаємо уваги, чи це домашня гра, чи виїзна. Минулий сезон показав, що ми взяли на виїзді навіть більше очок ніж вдома. Але чудово, що на трибуни повернулися глядачі. Хоч це будуть й вболівальники наших суперників, але все одно це заряджає футболістів, коли ти граєш для людей – це набагато приємніше.

Я дивився матч ЛНЗ – Олександрія в другому турі, крім того, ми аналізували гру черкасців на теоретичних заняттях. Це хороша команда, яка придбала багато нових та досвідчених гравців. Думаю, у цьому сезоні ЛНЗ буде на голову сильнішим, ніж минулого. Та Рух у звичному режимі готується до цього матчу. Важливо робити акцент саме на своїй грі.

Так, у складі Руху зараз є травмовані гравці, але це хороша можливість для молоді проявити себе. Зокрема на тренуваннях з першою командою працюють хлопці, яким по 17-18 років. Хочеться, щоб вони приходили на кожне тренування і доводили в першу чергу собі, що вони можуть тренуватися в першій команді нарівні з гравцями основи. Я впевнений в кожному з наших хлопців. Ми показали, що у нашому складі немає незамінних футболістів і Рух здатен здобувати позитивний результат з тими гравцями, які наразі є в обоймі команди. Звичайно, прикро, що є травмовані гравці і сумно, що вони не можуть зараз нам допомогти на полі. Але ще раз повторюсь – в нас достатньо якісних футболістів, які можуть безболісно їх замінити", — сказав Підгурський.

Матч ЛНЗ — Рух відбудеться в неділю, 18 серпня, початок о 15:30.