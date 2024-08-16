Німеччина

Німець залишається в стані чемпіонів Німеччини.

Півзахисник Роберт Андріх продовжив контракт з "фармацевтами", повідомляє офіційний сайт клубу.

Його угода спливала у 2026 році. Клуб запропонував продовжити її ще на два роки.

"Я переживаю найуспішніший період у своїй кар'єрі і відчуваю, що голод команди залишається сильним навіть після цього особливого сезону. Я з нетерпінням чекаю продовження спільного шляху в найближчі роки і віддаватиму всі сили моїм партнерам по команді, цьому особливому клубу і не в останню чергу, нашим фантастичним уболівальникам", — заявив Роберт Андріх.

Минулого сезону німецький опорник провів 45 матчів, де відзначився 6 голами та 5 асистами.