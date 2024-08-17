Україна

Керманич Оболоні прокоментував поразку Ворсклі.

Київська Оболонь напередодні поступилась у гостьовому матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти полтавської Ворскли.

Ворскла — Оболонь 2:0 Відео голів та огляд матчу 16.08.2024

Після завершення гри головний тренер "пивоварів" Валерій Іващенко прокоментував результат гри для його команди.

"Та що, на мій погляд? Звісно, ніякої руки в епізоді із Сухановим не було. Уся Україна зараз дзвонить, пише: "Чистий гол скасували". Просто хочеться спитати: "Як це трактується?" і таке інше. У нас скільки таких матчів було.

Із Колосом у першому турі грали — теж рукою собі прокидають, дивляться — нічого нема. Із Олександрією грали — теж "чиста" рука була ще в кінці минулого чемпіонату.

Багато таких моментів, і трактуються вони, я не знаю, яким чином. І все не на нашу користь. Наче спеціально такі моменти.

Звісно, забили б ми м’яч, футбол розжарівся, десь можна було переломити хід поєдинку. До хлопців які питання? Молодці, грали, і по аналізу — те, що я зараз дивився — достатньо завдали ударів, але страждає влучність.

У команди-суперника натомість, по суті, у першій половині один момент, на добиванні не дограли, і все. Ми намагались, достатньо завдали ударів, але м’яч не хоче потрапляти в ворота.

Звісно, такі ситуації, як було із Сухановим, надломлюють, коли окремі люди вирішують результат матчу. Я маю на увазі суддів. Самі вирішують, самі створюють такі моменти, і воно десь, звісно, надломлює. Тому тут важко щось говорити.

Нехай, якби там послідовність якась була, добре. Я ж кажу, багато таких моментів — тут трактують так, там трактують по-іншому. Таке враження, що наче комусь це вигідно.

От і все, що тут можна коментувати? Уся Україна сміється: "Чому так?" Ну, отак от", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь зіграє в гостях у житомирського Полісся.