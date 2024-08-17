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Форвард Оболоні прокоментував поразку Ворсклі.

Напередодні київська Оболонь поступилась у гостьовому матчі третього туру української Прем’єр-ліги проти полтавської Ворскли.

Ворскла — Оболонь 2:0 Відео голів та огляд матчу 16.08.2024

Після завершення гри нападник "пивоварів" Сергій Суханов прокоментував результат гри для його команди та найбільш суперечливий епізод матчу — його незарахований гол.

"Я зараз скажу свою думку. Я впевнений на 100%, що гри рукою не було. Ми вели боротьбу з Гучеком, я прокинув м’яч головою вперед, забив гол. Я не знаю, де вони побачили гру рукою. Можливо, їм видніше.

Тренери переглянули цей момент на планшеті, як мені сказали, руки не було. Я був на 100% впевнений, що руки не було, гол зарахують та ми могли б переламати хід гри.

Нам тяжко даються голи, якщо ще й тут руки знаходять, то я не знаю. Гра рівна, ми граємо, нам тяжко даються голи, не можемо його забити, а коли забиваємо — не зараховують їх.

Прикро, але зробимо висновки, будемо рухатися далі. На цей момент — маємо те, що маємо.

Потрібно реалізовувати моменти. Якщо виходиш на удар — потрібно влучати в отвір воріт. У деяких моментах влучав, в інших ні. Потрібно спокійніше ставитися до цього, що не влучаєш. Десь хвилювався, або сильно хотів забити, тому воно не виходить, на мою думку.

Будемо рухатись далі, більше немає слів. Момент із рукою — то таке. Результат на табло", — заявив український фахівець.

У наступному турі київська Оболонь зіграє в гостях у житомирського Полісся.