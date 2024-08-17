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Наставник "моряків" поділився своїми думками після гри з Колосом.

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти Колоса (1:0).

"Звичайно, ми дуже задоволені. Звісно, ​​ми розуміли силу суперника. Вітаю своїх хлопців та всю Одесу, уболівальників, керівництво. Себе теж вітаю, бо це перша перемога після двох поразок. Хоча ми аналізували матчі – ігри були непогані, десь трохи не вистачило.

Була досить рівна гра, моменти були як біля наших воріт, так і біля воріт суперника. Ми забили гол. Найголовніше – ми забили гол та зіграли на нуль. Для мене це дуже важливо. Щоб команда отримувала досвід, треба впевнено грати у захисті всією командою та навчитися грати на нуль. Тож я задоволений.

Трохи засмутила травма Арсіча. Будемо розбиратися завтра, що сталося. Сподіваюся, що до наступного матчу з Лівим Берегом він підійде у бойовій готовності.

Не можна сказати, що треба було сильно налаштовувати команду. Усі розуміли, що треба брати очки. Будьмо відвертими, навіть якби зіграли внічию – це був би крок уперед. Але ми зробили ще більше – ми перемогли, вважаю, що заслужено. Тому що менше припускалися помилок у захисті.

Усі, хто виходив на заміну, відпрацьовували якраз проти м'яча і практично нічого не давали створити біля наших воріт, крім двох передач до штрафного майданчика. Тому я задоволений, як хлопці відпрацьовували та як відреагували на забитий гол. Відреагували саме так, як ми від них хочемо.

Кайо Гомес? Це крайній захисник, але любить грати в атаку. Я задоволений тим, як він вийшов. Він дуже добре грає із м'ячем. Хоч і такий маленький, він має дуже швидкісно-силові якості і може закривати всю брівку. Ми бачили, як він працює на тренуваннях. Хотіли трохи раніше його випустити, але так як у нас уже ліміт слотів вичерпаний був. Дочекалися моменту 10–12 хвилин до кінця матчу та випустили трьох гравців, трохи перешикувалися на іншу схему.

Жоао Нето? Нам трохи забракло часу, якісь півгодини. Але ми плануємо йому грати. Футболіст швидкісний, більше атакуючого стилю. Тому подивимося до наступного матчу, як він виглядатиме", — наводить слова Бабича УПЛ ТБ.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Колос.