Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 16 серпня 2024 року.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець здобув мінімальну перемогу над ковалівським Колосом.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Олексій Хобленко, який і приніс в актив "моряків" перші три очки в новому сезоні УПЛ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Колосу рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Чорноморець — Колос 1:0

Гол: Хобленко, 35



Чорноморець: Рудько — Бутко, Удод, Арсич (Васильєв, 68), Кисіль — Габелок (Кайо, 81), Єрмаков, Шпорн — Попов (Калин, 81), Хобленко (Савченко, 80), Янаков (Пшеничнюк, 63).



Колос: Горох — Поправка, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Харатін (Оріховський, 68) — Велетень (Гусол, 84), Гагнідзе (Криворучко, 84), Алефіренко (Ільїн, 46) — Паулаускас (Безбородько, 68).



Попередження: Алефіренко, Цуріков