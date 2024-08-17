Україна

Наставник команди з Ковалівки незадоволений виступом своїх підопічних у грі з Чорноморцем.

Головний тренер Колоса Олександр Поздєєв прокоментував поразку своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти Чорноморця (0:1).

"Вітаю Чорноморець, а нам не вистачило десь щільності, десь можливо характеру, ну і майстерності, звичайно. Важко створюються моменти, важко просуваємося. Я би не сказав, що для нас це програшний матч був, саме по грі. Але, одна справа якщо б ми обстукали штанги, поперечини; а інша справа коли у нас за матч півтора моменти. Це замало, щоб розмовляти про якісь амбіції, перемоги.

У нас є травмовані футболісти, які не мають можливості приймати участь у матчах. Але на тих хлопців, які здорові, ми на них також розраховуємо. І потрібно витискати з себе 100 відсотків, не менше.

Я не можу оцінювати, наскільки Чорноморець гарно зіграв в обороні. У нас такий рівень чемпіонату — дуже важко вскривати оборону команд, особливо якщо команда сідає нижче. Як правило, у нас це роблять легіонери. Це майстерність, це мобільність, це оцінка ситуації. Це своєчасно відкритися, і своєчасно віддати. Це комплекс. Можна хоч сто гравців підняти в атаку, але якщо ти по таймінгу не встигаєш, несвоєчасно все робиш — нічого не вийде", — наводить слова Поздєєва прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Чорноморець — Колос.