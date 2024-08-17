Україна

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату України, що відбувся 17 серпня 2024 року.

У рамках третього туру української Прем'єр-ліги луганська Зоря поступилася Олександрії з рахунком 1:2.

Підопічні Руслана Ротаня забезпечили собі перевагу в два голи вже у першому таймі завдяки зусиллям Беззери та Ковальця.

І незважаючи на те, що Зоря провела другий тайм більш потужно та змогла скоротити відставання до мінімуму завдяки голу Джордана, фінальний свисток все ж зафіксував перемогу Олександрії.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Олександрія у рамках 3-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Зоря — Олександрія 1:2

Голи: Джордан, 51 — Беззера, 24, Ковалець, 32



Зоря: Турбаєвський — Тронтель, Нваезе (Вакула, 63), Джордан, Вантух (Жуніньйо, 46) — Кирюханцев (Кораблін, 63), Яцик, Мічин (Дришлюк, 46), Башич — Герреро (Горбач, 78), Антюх.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко (Кампуш, 71), Копина, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Смирний, 46), Калюжний, Шостак (Мишньов, 66) — Беззера, Філіппов, Шулянський (Костишин, 71).



Попередження: Нваезе, Дришлюк, Яцик