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Форвард Динамо Київ прокоментував перемогу над Карпатами.

Київське Динамо напередодні здолало львівські Карпати в гостьовому поєдинку третього туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Динамо 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Владислав Ванат оцінив виступ власної команди.

"Загалом, настрій гарний. Усі змучені, радий, що перемогли — на даний момент це найважливіше.

Ця гра далась нам важко. До того ж, у першому таймі ще була спекотна погода. У Карпат хороша команда, але нам потрібно швидше завершувати ці ігри, аби не було нервових кінцівок.

Карпати змінились, у порівнянні з останнім сезоном. У них багато футболістів із УПЛ прийшли. Також сьогодні була хороша атмосфера на трибунах, багато вболівальників завітали на гру.

У принципі, нічого не змінилось для Динамо після пропущеного гола — як мали грати, так і продовжували. Забили перший гол, він нам допоміг, а після перерви довели матч до логічного завершення.

Мій гол? Шапаренко віддав хороший пас, і я просто пробив у дальній кут. Кожний гол важливий. Не можу сказати, що мій став найважливішим, але, безперечно, дав сплеск емоцій задля того, аби команда продовжувала тиснути та атакувати.

Можливо, зовсім трохи довелось понервувати, коли атакували Карпати, але довели рахунок до 3:1 і спокійно завершили гру.

Зальцбург? Вони пройшли Твенте. На цій стадії вже немає слабких суперників, тим паче на кону вихід до групової стадії Ліги чемпіонів. Тож чекаємо на дві хороших цікавих гри", — заявив український виконавець.

Наступний матч київське Динамо зіграє вдома проти австрійського Зальцбурга в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.