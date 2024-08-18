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Керманич Динамо Київ прокоментував перемогу над Карпатами.

Напередодні київське Динамо здолало львівські Карпати в гостьовому поєдинку третього туру української Прем’єр-ліги.

Карпати — Динамо 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський оцінив виступ власної команди.

"Дуже непроста перемога. Загалом, матчі з Карпатами, де б вони не проходили, складаються дуже цікаво. У нас були певні обставини, перш за все, логістика додає певних труднощів. Через це ми дали можливість відпочити деяким гравцям, деякі виходили з лави запасних.

Загалом же в нас у обоймі є достатньо гравців, які мають бути готовими в будь-який момент вийти на поле та вирішувати завдання. У нас команда, яка складається з майже 30 гравців.

Справді, рахунок міг бути як 2:2, так і 5:1, і більшим. Футбол — це така гра, у якій виграє той , хто реалізує більше можливостей. Ми створили достатньо моментів, щоб завершувати гру спокійніше. Але завершили так, як завершили, при цьому були хороші нагоди для стрімких контратак, які ми мали реалізовувати.

Не хочу коментувати гру Карпат. Із самого початку я сказав уже, що матчі з львів’янами завжди цікаві, сюди завжди приємно приїздити, тут шалена підтримка вболівальників. Хочеться, щоб стадіони знову заповнювалися, як раніше, щоб усі ми поверталися до нормального життя.

Дякую нашим Збройним Силам України, що взагалі дають нам можливість грати у футбол і щоб футбол жив у нашій країні.

Я розраховую на всіх футболістів, які в нас є. Просто деяким, як, наприклад, Себальйосу, потрібен певний час, аби зрозуміти наші взаємодії. Також є певні проблеми з комунікацією, адже він розмовляє іспанською, а в нас ніхто не знає цієї мови.

Хоча Браян швидко навчається, і чудово підказує партнерам на полі під час тренувального процесу. Тож і він обов’язково дочекається свого ігрового часу.

Зазвичай і погода для гри набагато сприятливіша, аби демонструвати вищі швидкості. Плюс ми майже добу витратили на те, аби дістатись до Львова. Відразу після матчу з Рейнджерс ми вирушили до аеропорту, там чекали кілька годин, оскільки аеропорт Жешува не приймає рейси вночі. У підсумку прилетіли до Жешува десь о 5-й годині ранку, відразу сіли на автобус, і у Львові були десь об 11-й годині.

Звісно, ні про яке тренування не могло бути й мови, адже хлопці нормально відпочити не змогли після гри в Глазго. Тож у нас фактично випав один день. На наступний було два тренування, але так само мали обмежені можливості, не могли давати високі навантаження, оскільки минуло недостатньо часу з моменту завершення останньої гри.

До того ж позначилася спекотна погода. Думаю, вам на трибунах було сидіти не дуже комфортно, а хлопцям потрібно було виходити та грати.

Але це нормально. Також, хоч ми й налаштовувалися на дуже серйозну гру, усе одно подумки тримали майбутні відповідальні матчі із Зальцбургом.

Перенесення гри проти Карпат? Це вже інше питання, і УПЛ прийняла рішення не переносити матч. Якби запитали думку тренерів, зокрема мою, я би так само сказав, що це чудове рішення, але не за тих умов, у яких зараз живе країна.

Оскільки ми зараз не маємо можливості швидко добиратися до місць призначення на літаках, це питання потрібно було винести на обговорення, правильно підготувати, винести на голосування — але при цьому додати примітку, що воно вступає в силу лише після того, як ми повернемося до нормального життя після війни. Так буде правильніше. Але маємо те, що маємо, тому працюємо далі.

Із Ворсклою вже інша ситуація. У усіх європейських чемпіонатах команди, які грають у раунді плей-оф єврокубків, можуть переносити свої матчі в національних чемпіонатах, які заплановані в календарі між поєдинками на міжнародній арені. Так само, до речі, вчинив і Зальцбург", — заявив український фахівець.

Наступний матч київське Динамо зіграє вдома проти австрійського Зальцбурга в кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.